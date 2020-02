Un homme poignardé dans une mosquée à Londres

Un homme a été arrêté après une attaque jeudi à l'arme blanche dans la Mosquée centrale de Londres qui a fait un blessé, a annoncé la police, pour laquelle il ne s'agit pas d'un acte de "nature terroriste". "Un homme de 29 ans, dont on pense qu'il assistait à la prière, a été arrêté à la mosquée, soupçonné de tentative de meurtre", a déclaré Scotland Yard. "L'incident n'est pas considéré à ce stade comme étant de nature terroriste", a-t-on ajouté de même source. Un septuagénaire a été blessé dans cette attaque survenue près de Regent's Park, dans le centre de la capitale britannique. La victime a été hospitalisée et ses jours ne sont pas en danger, a précisé la police.

Il s'agit du muezzin, l'homme chargé d'appeler à la prière, qui a été attaqué pendant la prière d'Asr, vers 15H00 heures locale et GMT, a fait savoir la Mosquée centrale de Londres dans un communiqué posté son site internet. "L'assaillant a été appréhendé par les fidèles jusqu'à ce que la police arrive et l'arrête", a ajouté la mosquée. "Je suis profondément attristé", a réagi sur Twitter le Premier ministre conservateur Boris Johnson. "C'est vraiment horrible que cela puisse se produire, surtout dans un lieu de culte. Mes pensées vont à la victime et à toutes les personnes touchées".

Des photos et des vidéos montrant un jeune homme qui porte un pull à capuche rouge, pieds nus, maintenu à terre par des policiers, ont circulé sur les réseaux sociaux.



Un témoin de l'attaque a déclaré que le suspect avait été un habitué de la mosquée et qu'il avait été vu au moins six mois auparavant. "Nous avons été choqués, nous ne savions pas ce qui était en train de se passer, on a vu le type au sol, du sang sur son épaule et le couteau au sol", a dit ce témoin, Abi Watik, 59 ans, cité par l'agence de presse britannique PA. Il a raconté que la victime avait été blessée à l'épaule juste après le début des prières. Le suspect était "derrière lui, puis il l'a poignardé", a-t-il poursuivi, soulignant que le suspect était resté "silencieux tout le temps" de l'attaque.



Il y a eu "un coup de couteau, une frappe, au niveau du cou", a déclaré à des journalistes devant la mosquée Mustafa Fiel, le directeur du Faith Forums de Londres, une association interreligieuse. Le maire de la capitale, Sadiq Khan, qui est musulman, s'est dit "profondément préoccupé" par l'incident. "Chaque Londonien a le droit de se sentir en sécurité dans son lieu de culte et je veux rassurer les communautés de Londres que les actes de violence dans notre ville ne seront pas tolérés", a-t-il écrit sur Twitter.



