Un homme s'immole près de la Maison Blanche et décède de ses blessures

Un homme s'étant immolé par le feu près de la Maison Blanche mercredi est "mort de ses blessures", ont annoncé jeudi les autorités américaines.



L'homme résidant à Bethesda, en banlieue de Washington, et "identifié comme Arnav Gupta, est mort de ses blessures" dans la soirée de mercredi après avoir été transporté à l'hôpital, a annoncé la United States Park Police dans un communiqué.



Il s'était "mis le feu à lui-même sur (l'esplanade de) l'Ellipse près de la 15e rue et de Constitution Avenue" à Washington, vers 12H20 mercredi, avait déclaré dans la journée le Secret Service, l'unité chargée de la protection du président des Etats-Unis.





Une enquête est ouverte



Si les abords de la Maison Blanche sont souvent ciblés par des militants cherchant à promouvoir leur cause, les raisons de son geste ne sont pas connues. Une enquête a été confiée à la police locale.

Le 12 avril dernier, un homme avait également mis le feu à sa veste alors qu'il se trouvait devant la Maison Blanche. Il avait été interpellé, n'étant pas gravement blessé.