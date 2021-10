Un homme tente de kidnapper une petite fille de 3 ans gardée par sa grand-mère (vidéo)

Ces images sont effroyables. Elles ont été capturées en plein jour à New York lundi par une caméra de surveillance d'une station-service. Elles montrent la tentative de kidnapping d'une fillette de trois ans alors qu'elle est sous la surveillance de sa grand-mère avec ses deux grands frères.

Les 3 enfants et leur grand-mère s'apprêtent à traverser un passage pour piétons. Le vagabond traverse la route et se dirige vers le groupe. Soudainement, l'homme enveloppe la petite fille dans une couette et s'enfuit avec elle à la grande horreur des autres enfants et de la grand-mère de 65 ans qui a immédiatement pourchassé l'homme.

Ses deux petits-fils regardent avec horreur l'homme s'enfuir avec leur sœur. L'un des petits garçons saute de haut en bas de terreur.

La grand-mère a pu bénéficier de l'aide de bons samaritains, alertés par ses cris, qui ont fait peur au ravisseur qui a finalement lâché l'enfant.

"Je balayais le trottoir. J'ai vu passer la dame avec trois enfants. Tout à coup, ce type traverse la rue en courant et enveloppe la petite fille dans une couverture", a décrit un témoin Fermin Bracero, 63 ans, au New York Daily News. "Il a essayé de couper, mais tout un tas d'entre nous se sont impliqués, alors il a laissé tomber la petite fille".

"On entendait la grand-mère crier: "Ma petite fille! Ma petite fille! Elle était hystérique. C'était comme un film, mais c'est la vraie vie. C'était fou", a déclaré Bracero.

La police a attrapé le suspect, Santiago Salcedo plus tard dans la journée en train de dormir dans l'embrasure d'une porte.

Il a été inculpé d'enlèvement, de tentative d'enlèvement, d'emprisonnement illégal et de mise en danger d'enfants lundi soir et a souri devant les caméras alors qu'il était arrêté lundi soir.