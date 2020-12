Un homme tué par un chasseur lors d'une battue dans le Lot

Un homme de 25 ans a été tué accidentellement mercredi près du village de Calvignac (Lot), par un tir provenant d'un groupe de chasseurs qui effectuaient une battue au sanglier, a indiqué jeudi le parquet.

"Lors d'une battue, un tireur a cru identifier un sanglier" mais son tir a causé la mort de ce jeune homme d'origine britannique qui ne participait pas à la battue, a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Cahors, Frédéric Almendros.

Le tireur "n'était pas alcoolisé", a-t-il précisé.

Un Français de 33 ans était en garde à vue jeudi et pourrait être déféré vendredi, en fonction des conclusions de l'enquête qui se poursuivait sur place jeudi après-midi.

La victime se trouvait "à 100 mètres de son domicile", au hameau La Garrigue, a indiqué à l'AFP Didier Burg, le maire de Calvignac, un village bâti sur un éperon rocheux qui domine le Lot.

La battue était autorisée, a précisé le maire.

Réagissant à ce "dramatique accident", le président de la Fédération départementale des chasseurs du Lot, André Manié, a présenté ses "sincères condoléances" à la famille de la victime, ajoutant que l'organisation "va poursuivre et redoubler ses efforts pour encore mieux former et sensibiliser les chasseurs à pratiquer la chasse en toute sécurité".

"L'enquête menée par la gendarmerie déterminera les circonstances exactes de cet accident", précise M. Manié dans un communiqué diffusé jeudi.

De son côté, la secrétaire d'Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba, a réagi sur Twitter, souhaitant que l'enquête fasse "toute la lumière sur les circonstances de ce drame".