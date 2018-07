Un homme tué par un OURS BLANC en protégeant ses enfants au Canada

Un habitant du territoire canadien du Nunavut (nord-est) a été tué par un ours blanc en protégeant ses enfants, a indiqué la police fédérale mercredi.



L'homme de 31 ans qui n'était pas armé, est décédé suite à une attaque d'ours blanc, a indiqué la gendarmerie royale du Canada du Nunavut dans un communiqué. L'attaque s'est produite mardi soir sur une île à une dizaine de km de la ville d'Arviat, située sur les rives de la baie d'Hudson, où résidait la victime, a précisé la GRC. L'homme, Aaron Gibbons, se trouvait sur l'île avec ses filles lorsque l'ours a attaqué. Il leur a crié de retourner dans le bateau qui les avait amenés sur l'île et s'est interposé devant l'ours, a indiqué son oncle à la chaîne CTV. L'ours a ensuite été tué. C'était la première attaque mortelle d'un ours blanc au Nunavut depuis 2000, selon CTV.