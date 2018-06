Un Hondurien qui voulait rejoindre l'EI condamné à 17 ans de prison à Miami

(Belga) Un Hondurien a été condamné vendredi à 17 ans et demi de prison pour avoir planifié un attentat à la bombe à Miami et pour avoir tenté de fournir du soutien matériel au groupe extrémiste Etat islamique (EI).

Vicente Adolfo Solano, 53 ans, avait plaidé coupable en mars d'avoir tenté de faire détonner des explosifs dans un centre commercial de Miami, dans le sud-est des Etats-Unis, a indiqué le parquet dans un communiqué, sans donner de lieu exact. Début 2017, l'homme avait dit à une autre personne --depuis devenue un informateur des autorités-- qu'il en voulait aux Etats-Unis, qu'il souhaitait perpétrer un attentat à Miami et rejoindre l'EI. Il avait aussi parlé de ses plans à deux agents du FBI sous couverture. Selon l'accusation, il leur avait fourni des vidéos dans lesquelles il s'exprimait en faveur de l'EI. "Tout individu conspirant pour soutenir une organisation terroriste étrangère met en danger notre communauté et cette menace reste une priorité absolue pour le procureur général et nos partenaires de la police", a indiqué le procureur fédéral pour le district sud de la Floride, Benjamin Greenberg. Juste avant son arrestation, Vicente Adolfo Solano s'était muni de ce qu'il pensait être une bombe et était entré avec dans le centre commercial dans le but de mener l'attentat, sans savoir que le dispositif ne comportait en réalité aucun risque pour le public. Il avait été arrêté à son entrée dans le centre. Il sera rapatrié au Honduras une fois sa peine purgée.