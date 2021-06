Un immeuble de 12 étages s'effondre partiellement à Miami: intervention massive des pompiers sur place, au moins un mort

Au moins une personne est décédée jeudi lors de l'effondrement partiel d'un immeuble résidentiel de douze étages en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, et les autorités redoutent que le bilan ne s'aggrave, alors qu'une opération de secours massive est en cours. "Nous avons transporté au moins deux personnes à l'hôpital ce matin et l'une d'entre elles est décédée", a déclaré le maire de Surfside, la ville où se trouvait l'immeuble, à la chaîne NBC.



"Nous avons soigné dix personnes sur place", a-t-il ajouté, précisant que les unités canines n'aient détecté aucune victime sous les gravats.



Des vidéos mises en ligne montraient l'effondrement d'une grande partie de l'immeuble de 12 étages, bâti sur le littoral de la ville de Surfside, au nord de Miami Beach.



Le nombre de personnes vivant dans l'immeuble ou s'y trouvant lors du sinistre n'était pas immédiatement clair, jeudi. "Je crois qu'il y avait pas mal de monde à l'intérieur", a décrit le maire.



Des images d'une autre chaîne locale, NBC 6 South Florida, montraient des pompiers retirant un garçon en vie des décombres.



Un habitant du quartier, Santo Mejil, a indiqué que son épouse -- une aide à domicile -- se trouvait dans l'immeuble au moment de son effondrement partiel.



"Elle a dit qu'elle a entendu une grosse explosion. C'était comme un tremblement de terre", a-t-il dit au quotidien Miami Herald, les larmes aux yeux alors que son épouse le rappelait pour lui dire qu'elle était en train d'être évacuée.



Les causes de l'écroulement de ce complexe résidentiel étaient toujours "inconnues" jeudi matin, a confié au Miami Herald Daniella Levine Cava, à la tête du comté de Miami-Dade.



Les services d'urgence ont dépêché des dizaines d'unités d'intervention sur les lieux, près de la plage.



La police de Miami Beach a indiqué que ses agents étaient venus en aide à la ville de Surfside après "l'effondrement partiel d'un immeuble", ajoutant que plusieurs services de police et de pompiers étaient mobilisés.



Des médias locaux ont rapporté que l'immeuble avait été construit en 1981 et comprenait plus de 130 appartements.