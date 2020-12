Un important glissement de terrain frappe un village en Norvège: 10 blessés et 20 personnes recherchées

Les autorités norvégiennes sont sans nouvelles de plus de 20 personnes après un glissement de terrain survenu dans une petite ville au nord d'Oslo, qui a également fait 10 blessés, a-t-on appris de la police et de médias norvégiens.



Environ 500 personnes ont été évacuées de leurs maisons, selon les médias, qui assurent que la coulée a touché 21 hectares, emportant plusieurs maisons à Gjerdrum, ville de 5.000 habitants à 25 kilomètres au nord-est de la capitale.



"Plusieurs maisons ont été emportées par le glissement de terrain. Les services d'urgence, avec l'assistance de la défense civile norvégienne et de l'armée, sont en train de procéder à des évacuations", a indiqué la police sur Twitter.



Mercredi midi, 21 personnes n'avaient pas pu être recontactées, selon les rapports.



"Nous ne savons pas si ces personnes sont dans la zone touchée, s'ils sont partis en vacances ou ne peuvent pas contacter la police", a-t-elle précisé dans un communiqué.



La police ajoute que 10 personnes ont été blessées, dont une, sérieusement touchée, a été transférée à Oslo.



"La police qualifie cela de catastrophe", a indiqué à la chaîne de télévision NRK le chef des opérations de secours Roger Pettersen.



Des habitants ont appelé les services d'urgence en rapportant que leur maison entière bougeait, a-t-il raconté, jugeant la situation "grave".



"Cela nous fait mal de voir comment les forces de la nature ont ravagé Gjerdrum. Mes pensées vont à toutes les personnes affectées par le glissement de terrain" a réagi la Première ministre Erna Solberg sur les réseaux sociaux.