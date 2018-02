Un incendie sur une île touristique de Thaïlande fait 9 blessés, dont au moins un Belge

(Belga) Neuf personnes, dont au moins un Belge selon l'agence de presse allemande DPA, ont été blessées mardi dans un incendie survenu sur l'île touristique thaïlandaise de Koh Phi Phi.

Sept touristes, entre autres de Belgique, du Brésil et d'Argentine, font partie des blessés. Ils souffrent de contusions mineures et ont été envoyés vers une clinique des environs, selon des autorités locales. L'incendie a eu lieu tard mardi soir. Il s'est déclaré dans un restaurant, avant de s'étendre aux bâtiments adjacents. Face aux flammes, des touristes de chambres d'hôtes des environs se sont jetés par la fenêtre, parfois depuis les étages. Des centaines d'habitants et de touristes se sont mobilisés pour lutter contre l'incendie, en attendant l'arrivée des pompiers. En environ deux heures, l'incendie avait été éteint, selon une source officielle. Selon les autorités locales, la cause de l'accident n'est pas encore certaine mais il pourrait s'agir d'une explosion due au gaz. Contactée par Belga, l'ambassade de Belgique à Bangkok n'était pas en mesure de confirmer la présence de Belges parmi les blessés, ou de donner davantage d'informations dans l'immédiat. (Belga)