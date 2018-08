Un intellectuel chinois disparaît après une interview télé interrompue par les forces armées

Un éminent intellectuel chinois critique du régime communiste a disparu et restait injoignable vendredi, après que des forces armées eurent fait irruption dans son appartement et interrompu l'interview qu'il donnait en direct à une télévision américaine.

L'universitaire retraité Sun Wenguang, octogénaire, accordait par téléphone un entretien à la chaîne télévisée en mandarin du réseau de médias Voice of America (VOA), financé par le gouvernement américain, lorsque les autorités ont surgi dans son domicile de Jinan (est de la Chine). "La police est revenue pour me réduire au silence! ", a hurlé M. Sun, dénombrant jusqu'à huit membres des forces de l'ordre, selon un enregistrement audio diffusé mercredi.

Avant que l'enregistrement ne s'interrompe, on entend l'intellectuel déclarer aux policiers: "Vous êtes ici en toute illégalité! J'ai ma liberté d'expression! ".

Des appels répétés de l'AFP, vendredi, sur son téléphone portable comme à son domicile sont restés sans réponse, tout comme des messages sur l'application téléphonique WeChat.

Le bureau de la Sécurité publique de Jinan n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

L'incident illustre le durcissement, depuis cinq ans et l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, de la répression des militants des droits civiques et voix dissonantes, la moindre critique du Parti communiste étant impitoyablement censurée et réprimée.

L'audacieux octogénaire, un des plus anciens militants des droits civiques en Chine, est soumis à une surveillance étroite des autorités.