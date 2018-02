Un Iranien condamné à 6 ans de prison pour espionnage nucléaire

(Belga) Un ressortissant national iranien a été condamné à six ans de prison pour espionnage nucléaire, rapporte le site d'information Mizan dimanche, citant une source judiciaire.

L'homme a fourni des informations secrètes au sujet du programme nucléaire iranien à un agent des renseignements américains ainsi qu'à un pays européen, ce pour quoi il a été rémunéré, a indiqué un juge de Téhéran, selon le portail d'information. L'identité de l'individu n'est pas documentée, et il n'y a pas d'information supplémentaire non plus sur ses actes supposés. L'an passé, un négociateur iranien qui a pris part aux discussions avec les pays d'Occident sur le programme nucléaire a été condamné à 5 ans de prison pour espionnage et vente d'informations classifiées. (Belga)