Un Japonais ayant ingéré 246 sachets de cocaïne meurt à bord d'un avion

(Belga) Un Japonais de 42 ans qui avait ingéré 246 sachets de cocaïne est mort alors qu'il se trouvait à bord d'un avion assurant la liaison entre le Mexique et le Japon, ont annoncé les autorités mexicaines.

Selon un communiqué du parquet de l'Etat mexicain de Sonora diffusé dimanche, la "mule" avait embarqué à Bogota, avant une correspondance à Mexico, et avait pour destination finale Narita (centre du Japon). L'avion a été contraint à un atterrissage d'urgence vendredi matin sur l'aéroport de Hermosillo, capitale de l'Etat de Sonora, en raison de la dégradation de l'état de santé du passager. "Le personnel s'est rendu compte qu'un passager souffrait de convulsions, et ont demandé un atterrissage d'urgence à Hermosillo", a précisé le parquet dans son communiqué. Après l'atterrissage à 02H25 dans la nuit de jeudi à vendredi, des "médecins dépêchés auprès du passager ont constaté qu'il était décédé". Une autopsie a montré que le décès était consécutif à une overdose due à la présence de 246 sachets de cocaïne, de quelques centimètres chacun, dans l'intestin et l'estomac du passager. (Belga)