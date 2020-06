Robert Fuller, un jeune homme noir, retrouvé pendu à un arbre à Los Angeles: la police mène une enquête "poussée"

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, s'est engagé lundi à mener une enquête "poussée" sur la mort d'un jeune homme noir retrouvé pendu à un arbre.



"Il est dans notre intérêt d'explorer toutes les pistes", a lancé le shérif lors d'une conférence de presse, après que plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour demander que toute la lumière soit faite sur le décès de Robert Fuller, 24 ans, à Palmdale (environ 80 km de Los Angeles).

"L'enquête sur cette mort est apparemment un grand sujet de préoccupation, non seulement à Palmdale mais dans tout le pays", a dit Alex Villanueva. Initialement, les autorités avaient considéré que Robert Fuller, retrouvé mercredi dernier pendu par le cou à une corde accrochée dans un arbre, s'était suicidé. Elles ont depuis lors fait machine arrière et ordonné une autopsie. Les enquêteurs vont à présent examiner tous les indices et images de vidéosurveillance pour déterminer s'il a pu être victime d'un crime. La famille du jeune homme entretient des doutes sur le fait qu'il ait mis fin à ses jours et réclamait depuis le début l'ouverture d'une enquête. Ce décès est survenu alors que des manifestations massives ont secoué les Etats-Unis après la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis le 25 mai.