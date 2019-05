Un journaliste assassiné au Mexique, le 5e en 2019

(Belga) Un journaliste a été assassiné sur la côte caraïbe mexicaine, ont annoncé jeudi les autorités locales, devenant le cinquième à être tué en 2019.

Le corps de Francisco Romero Diaz, qui bénéficiait du système de protection des journalistes et travaillait pour des médias locaux, a été découvert jeudi dans la cité balnéaire de Playa del Carmen, ont déclaré les autorités judiciaires de l'Etat de Quintana Roo (est) dans un communiqué. "La victime avait porté plainte le 12 avril après avoir reçu des menaces", ont précisé les autorités dans leur communiqué, disant avoir ouvert une enquête. Romero Diaz était un journaliste indépendant qui travaillait pour le quotidien Quintana Roo Hoy et "qui bénéficiait du programme de protection des journalistes depuis 2018" a expliqué à l'AFP Balbina Flores, une responsable de RSF au Mexique. En un an, "ce sont quatre journalistes qui ont été assassinés" dans cet Etat, a-t-elle déploré. Le 3 mai dernier, à l'occasion de la journée mondiale de la presse, on avait appris la mort du directeur d'une radio communautaire dans l'Etat de Basse-Californie du Sud (nord-ouest). Le Mexique arrive au 147e rang sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF. Selon cette ONG, il s'agit d'un des pays les plus dangereux du monde pour les journalistes, au même niveau que l'Afghanistan, la Syrie ou le Yémen. En 2018, dix journalistes y ont été assassinés. La majorité de ces assassinats restent impunis. Le gouvernement du Mexique a annoncé fin mars vouloir renforcer le mécanisme de protection des journalistes. (Belga)