Un koala déshydraté réclame de l'eau à des cyclistes en Australie: "Il a même grimpé sur mon vélo" (vidéo)

Un groupe de cyclistes a été interpellé par un koala assoiffé lors d'une sortie sportive, vendredi dans le sud de l'Australie. L'animal qui souffrait vraisemblablement de la sécheresse et de la chaleur a grimpé sur un vélo avant d'être abreuvé par sa propriétaire.

Le koala se trouvait au milieu de la route et lorsque le groupe de sportifs s'est arrêté, il s'est dirigé vers eux, semblant réclamer de l'eau, a déclaré Anna Heusler au site 7news. "Je suis descendue de mon vélo et il s'est approché de moi assez rapidement pour un koala. Lorsque je lui ai donné de l'eau, il a même grimpé sur mon vélo."

"Aucun d'entre nous n'avait jamais rien vu de pareil." La cycliste a diffusé une vidéo de cet instant sur sa page Instagram qui a été vue plus de 64.000 fois. Les feux de forêt qui ravagent actuellement le sud et l'est de l'Australie ont détruit une grande partie de l'habitat des koalas au cours des derniers mois. Au moins 2.000 de ces marsupiaux ont péri, soit dans les feux, soit de déshydratation.