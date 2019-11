Un livre dénonçant "la mauvaise gestion" de Donald Trump et signé "Anonymous", est déjà n°1 des ventes avant même sa sortie

Le livre "A Warning" signé par "Anonymous" et attribué à un conseiller important du président américain Donald Trump sera publié en français par les éditions Grasset en février 2020, a-t-on appris mercredi auprès de l'éditeur.

Le livre, qui doit paraître aux Etats-Unis le 19 novembre, est numéro un des ventes sur le site américain Amazon depuis l'annonce de sa publication. "A Warning" doit être publié aux Etats-Unis par Twelve, une maison d'édition de Grand Central Publishing, filiale d'Hachette Book Group. Grasset est lui-même une filiale d'Hachette Livre, la branche édition du groupe Lagardère.



Selon le magazine professionnel Publishers Weekly, le ministère américain de la Justice a averti récemment l'éditeur américain et l'agent de l'auteur anonyme que "A Warning" pourrait violer un accord de confidentialité.



Le ministère de la Justice a demandé à l'éditeur, selon le magazine américain, de certifier que l'auteur n'a pas signé un tel accord, ni n'a eu accès à des documents classés confidentiels. Il demandait également que Hachette Book Group et les agents de l'auteur lui fournissent toute copie d'un éventuel accord de confidentialité ainsi que le nom du service gouvernemental auquel l'auteur est rattaché, de même que les périodes durant lesquelles il a été employé par le gouvernement fédéral.



Dans sa réponse, citée par Publishers Weekly, l'avocate de l'éditeur, Carol Ross, affirmait que Hachette Book Group n'est pas lié au gouvernement par un accord de confidentialité qui nécessiterait une validation du manuscrit préalable à sa publication.



Hachette s'est engagé à respecter la confidentialité de l'auteur, et nous avons pour intention de respecter cet engagement, soulignait l'avocate avant de conclure: "Hachette décline respectueusement de vous fournir les informations que votre lettre demande".



Toujours selon Publishers Weekly, l'agence Javelin qui représente l'auteur anonyme a déclaré: "Notre auteur sait que le président est déterminé à démasquer les lanceurs d'alerte qui se trouvent dans son entourage. Mais nous soutenons l'éditeur dans sa volonté de publier le livre malgré les efforts de l'administration pour intimider et révéler l'identité du responsable qui a constaté la mauvaise gestion de ce gouvernement au plus haut niveau".