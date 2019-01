Un bébé piégé dans un incendie en Chine: le réflexe d'un livreur a permis d'éviter un drame (vidéo)

En Chine, un livreur a miraculeusement sauvé un bébé, pris au piège dans un incendie avec sa mère. Le livreur a rattrapé le bébé in extremis, alors qu'il tombait de son couffin.

Scène héroïque et surréaliste en Chine. Jeudi, dans une ville du nord du pays, un appartement est en feu. Une mère et son bébé sont pris au piège par les flammes. La mère cherche une issue par la fenêtre, ils sont au deuxième étage, juste au-dessus de l'entrée.

Au même moment, comme tous les jours, trois livreurs sont en route pour le supermarché du quartier. Ils passent devant l'immeuble, comprennent ce qui se passe, s'arrêtent.

Le camion est garé juste devant la porte, il va servir d'échelle improvisée. Les trois hommes montent sur le toit du véhicule. L'un d'entre-eux grimpe sur l'entrée, un deuxième sur la corniche du premier étage. Ils forment une chaîne

La mère tente alors de tendre son bébé, soigneusement emmailloté dans son couffin. Li Gang, depuis la corniche, se penche de plus en plus, tend les bras vers la mère. Elle commence à descendre le couffin quand, soudain, il lâche.





Le bébé ramené au sol, sain et sauf



Le bébé tombe. Dans un réflexe, Li se penche, perd l'équilibre mais réussit à rattraper le bébé, de justesse. La scène n'a duré que quelques secondes. Li retrouve l'équilibre sur sa corniche. Il peut alors passer le bébé à son collègue, posté sur l'entrée, qui le passe ensuite au troisième homme, sur le toit du camion.

Pendant ce temps, les trois hommes ont aussi récupéré le couffin. Le bébé est ramené au sol, sain et sauf. La mère, elle, parvient à descendre par ses propres moyens.

Le bébé est sauvé, la mère aussi. Les pompiers arrivent et maîtrisent l'incendie. Après s'être assurés qu'il n'y a plus aucun danger, les trois hommes quittent la scène, tranquillement, sans un mot.