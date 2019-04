Un mannequin brésilien meurt subitement lors d'un défilé

(Belga) Un mannequin brésilien de 26 ans est mort subitement samedi lors d'un défilé lors de la semaine de la mode de Sao Paulo (SPFW), ont rapporté les organisateurs.

"La SPFW vient d'apprendre la mort du mannequin Tales Soares, qui a été victime d'un malaise durant le défilé d'Också", une marque brésilienne, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Ils n'ont donné aucun précision sur les causes de ce décès. Le jeune homme, dont le nom de scène était Tales Cotta, s'est évanoui au moment où il se retournait pour quitter le podium. Les pompiers, présents sur place, sont aussitôt intervenus devant des dizaines de spectateurs stupéfaits, selon des informations de la presse locale. Också s'est dit sur Instagram "effondré par la nouvelle" du décès. La Fashion Week de Sao Paulo est l'événement mode le plus important en Amérique Latine. Elle avait débuté le 22 avril et se terminait samedi. (Belga)