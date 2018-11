Ce mariage s'est terminé tragiquement au Texas: Will et Bailee sont morts en quittant la réception

Will et Bailee, deux étudiants américains en dernière année à l'Université Sam Houston au Texas se sont mariés samedi, entourés de leurs familles et de leurs amis dans un ranch appartenant au grand-père du marié, situé à 100 kilomètres de San Antonio.

Mais ce mariage somptueux et digne d'un conte de fées a pris inopinément une tournure dramatique, nous révèle le site ABC13. Après avoir lié leur destiné, le jeune couple est monté à bord d'un hélicoptère pour quitter la réception.

Au moment du décollage, les invités étaient d'ailleurs conviés à agiter des guirlandes lumineuses pour saluer ce départ d'une manière féerique. Mais voilà, alors que les invités rentraient chez eux et partageaient sur les réseaux sociaux leurs souvenirs d'un samedi particulier, la terrible nouvelle est tombée. Plus d'une heure après avoir décollé, l'appareil s'est écrasé sur le flanc d'une colline située à proximité du domaine du grand-père du marié. Le pilote et le couple n'ont pas survécu à cet accident.

Au lever du jour, les pompiers ont réussi à localiser l'appareil et confirmer l'information. Les amis et les familles, sous le choc, ont partagé leurs derniers souvenirs avec Will et Bailee et leurs plus sincères condoléances, dont ce message posté sur Instagram par l'une des invités : "Merci d'avoir partagé ce dernier jour avec nous. Nos coeurs ont mal pour le moment. Mais nous savons que cela n'est pas pour toujours, parce que nous nous retrouverons bientôt les amis. Avec amour. Carol"

Les causes du crash n'ont pas encore été révélées.