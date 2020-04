Un marin du Theodore Roosevelt meurt du Covid-19

(Belga) Un marin du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt est mort lundi de complications du Covid-19 sur l'île de Guam, dans le Pacifique, où le navire contaminé par le coronavirus a été partiellement évacué, a annoncé l'US Navy.

Le marin, dont ni l'identité ni l'âge n'ont été divulgués, avait été trouvé inconscient vendredi matin lors d'un contrôle médical régulier dans les installations mises à disposition de l'équipage. Il avait été transféré dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Guam, a précisé l'US Navy dans un communiqué. Le marin avait été testé positif au Covid-19 le 30 mars, trois jours après l'arrivée à Guam du Theodore Roosevelt. Il avait été évacué du navire et placé en isolation sur la base navale de Guam avec quatre autres marins du porte-avions. Des médecins militaires effectuaient des visites deux fois par jour pour vérifier leur état de santé. Trouvé inconscient, il avait été ranimé par ses camarades qui lui avaient administré un massage cardiaque. Lundi matin, 92% de l'équipage avait été testé au Covid-19. Au total, 585 ont été testés positifs et 3.673 négatifs au nouveau coronavirus qui a fait plus de 115.000 morts dans le monde dont plus de 22.000 aux États-Unis. L'ancien commandant du Theodore Roosevelt, Brett Crozier, avait été démis de ses fonctions début avril après avoir écrit une lettre de plusieurs pages à sa hiérarchie demandant l'évacuation immédiate du porte-avions contaminé par le coronavirus. (Belga)