Un médecin américain inculpé de 25 meurtres: "Aucune intention légitime ne pouvait demander un tel niveau de dosage"

Un médecin américain a été inculpé mercredi pour le meurtre de 25 patients hospitalisés et gravement malades, accusé d'avoir ordonné l'administration de doses fatales de fentanyl, un puissant opiacé synthétique.

"Je suis procureur depuis 22 ans et je n'avais jamais vu une inculpation de 25 chefs d'accusation pour meurtre", a dit Ron O'Brien, procureur du comté de Franklin dans l'Ohio, lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a toutefois refusé de qualifier le praticien de tueur en série.



Les actes présumés de William Husel se sont déroulés sur une période de quatre ans, quand ce médecin exerçait dans un hôpital du Mount Carmel Health System à Columbus, la capitale de cet Etat américain du Midwest.



Les enquêteurs ont focalisé leurs investigations sur ses prescriptions de doses de fentanyl à 25 patients, à 500 microgrammes ou davantage, selon le procureur.



"Aucune intention médicale légitime ne pouvait demander un tel niveau de dosage", a estimé M. O'Brien.



En tout, quelque 35 patients en fin de vie ou gravement malade, avec de minces chances de survie, auraient été concernés par les actions du médecin, dont les motivations restent floues selon les autorités.



"Ce n'est pas une affaire de meurtre", a déclaré à la télévision locale WCMH Richard Blake, avocat du prévenu.



"Je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu de la part du Dr Husel de tentative d'euthanasier qui que ce soit."



William Husel avait été suspendu en novembre 2018 et licencié peu après, a fait savoir l'hôpital.



Il s'est rendu à la police et devait être entendu par un juge mercredi.



Pour chaque chef d'accusation, l'ancien médecin encourt une peine de prison allant de 15 ans à la perpétuité.