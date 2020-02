Un météorologue capture cette image étonnante de "VOLCANS DE GLACE" en éruption dans le Michigan (vidéo)

©Ernie Ostuno on Facebook

Le météorologue, Ernie Ostuno, a repéré un phénomène assez particulier de volcans de glace ce dimanche à Oval Beach à Saugatuck, dans l’état du Michigan - près du lac Michigan.

Les monticules de glace en forme de cônes se forment par temps froid au bord d’un lac, avec des vagues élevées d'au moins un mètre. Ces vagues poussent sous la couche de glace l'eau par le haut, ce qui donne l'impression qu'elle éclate.

"Les vagues étaient assez fortes pour que l'eau passe à travers, elles pressent l'eau vers le haut et lancent la glace flottante. Au cours des heures ou des jours, ce phénomène forme des cônes qui ressemblent à des minis volcans. Ces volcans se forment au bord de la banquise, provoqués par le mouvement de hautes vagues frappant la couche de la formation. Bien que ce soit un phénomène courant dans la région, les conditions doivent être parfaites pour que les structures de glace se forment. Les températures doivent être suffisamment froides, et les vagues hautes d'au moins un mètre. La zone doit être recouverte de glace. Ces cônes éclatent sous l'énergie des vagues; poussant l'eau à travers les ouvertures. Les volcans de glace se trouvent généralement le long du littoral et sont souvent espacés de manière régulière", décrit le météorologue.