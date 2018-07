Un militaire américain tué en Afghanistan

(Belga) Un militaire américain a été tué jeudi en Afghanistan, le deuxième en une semaine, ont annoncé les autorités américaines.

Un membre des forces de sécurité afghanes a aussi été tué et plusieurs autres ont été blessés. Le militaire américain "a succombé aujourd'hui (jeudi) à une blessure infligée pendant une opération de combat dans l'est de l'Afghanistan", ont indiqué dans un communiqué les forces américaines dans ce pays. Ce dernier décès porte à quatre le nombre de militaires américains tués en Afghanistan cette année. La semaine dernière, un soldat américain a été tué et deux autres blessés lors d'une attaque dans le sud du pays. (Belga)