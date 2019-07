Un militaire pakistanais tué au Cachemire lors d'une fusillade avec des forces indiennes

(Belga) Un soldat pakistanais est décédé des suites d'une fusillade avec des gardes-frontières indiens dans la région controversée du Cachemire, rapporte dimanche l'armée pakistanaise à Islamabad.

Selon le service de communication de la Défense pakistanaise, l'Inde a rompu le cessez-le-feu à la frontière en "tirant des roquettes et des mortiers". Des postes militaires et des civils ont été la cible des échanges. Un soldat est mort dans la fusillade et quatre civils, dont une femme et deux jeunes filles, ont été blessés. Le Pakistan et l'Inde revendiquent tous deux la région du Cachemire et se sont déjà affrontés lors de trois guerres, dont deux concernant ce territoire. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu à la frontière en 2003 mais il est souvent violé, les forces frontalières s'accusant souvent mutuellement de viser les postes de l'armée et la population locale. (Belga)