Un miraculé survit 20 jours seul dans la neige en Alaska: "Je portais un pyjama et j'étais sans chaussettes" (vidéo)

Un habitant de l’Utah, âgé de 30 ans, a été retrouvé après avoir passé 20 jours dans la neige. Il a dû se débrouiller après que son chalet a brûlé. Les secours l’ont finalement retrouvé vivant. Un véritable miracle.

Les secours ont filmé leur intervention. Sur les images, on voit un individu agiter les bras pour signaler sa présence. Dans la neige, un énorme SOS a été tracé. Ce miraculé a survécu à des températures très froides: -30° certains jours. Une nuit de décembre, son chalet a pris feu. Tout a été détruit. "A ce moment-là, je suis resté allongé dans la neige pendant un moment, raconte Tyson Steele, rescapé. Il faisait froid. Je n’avais pas de chaussettes dans mes bottes. Et je portais juste un pyjama et un t-shirt".

Un igloo, puis un abri de fortune

Les deux premières nuits, il a dormi dans une sorte d’igloo qu’il a construit. Ensuite, une fois le feu éteint, il a récupéré des bâches et du bois pour se créer un abri. Il a survécu grâce à des rations de nourriture, pas toutes à son gout. "Des ananas, cite le rescapé. Je suis allergique, mais je n’avais que ça à manger.

Son GSM ne fonctionnait plus. Son voisin le plus proche était à 32km. Il passait la plupart de ses journées à dormir en espérant. "Heureusement que mes balles de fusil ont explosé dans l’incendie parce que j’aurais pu être tenté, admet-il. Je me disais 'Je ne survivrai pas'. C’est une pensée qu’on a presque tous les jours, surtout lors des nuits particulièrement froides".

L’histoire se termine finalement bien. Tyson compte d’ailleurs retourner en Alaska et reconstruire un abri. "J'en construirai deux cette fois, au cas où un prend feu", plaisante-il.