Un mois et demi de prison pour l'ex-directeur adjoint de campagne de Trump

Rick Gates, ex-directeur adjoint de campagne de Donald Trump, a été condamné mardi à 45 jours de réclusion et trois ans de mise à l'épreuve pour avoir notamment menti dans le cadre de l'enquête sur l'affaire russe menée par le procureur spécial Robert Mueller.

M. Gates, qui était partenaire en affaires du conseiller déchu Paul Manafort, est également condamné pour des malversations commises avec son ancien associé, aujourd'hui écroué. Agé de 47 ans, Richard Gates aurait pu encourir jusqu'à six ans de prison s'il n'avait décidé de coopérer avec les procureurs travaillant sous l'égide de M. Mueller. Son témoignage a pesé lourd dans la condamnation à 7 ans et demi de M. Manafort pour des fraudes fiscales et bancaires. Il a donc bénéficié de la clémence de la juge fédérale Amy Berman Jackson, qui l'a autorisé à purger ses 45 jours de prison uniquement les week-ends. De son côté Paul Manafort, 70 ans, a été hospitalisé pour une alerte cardiaque la semaine passée, a rapporté mardi la chaîne ABC. L'ex-chef de campagne de Donald Trump devrait bientôt réintégrer sa cellule dans une prison de Pennsylvanie.