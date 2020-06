Un mort dans une fusillade à Louisville

(Belga) Une personne est décédée samedi soir après qu'un homme a tiré dans une foule venue manifester dans un parc de Louisville (Kentucky, centre-est des Etats-Unis), rapporte The New York Times. Les manifestants s'étaient rassemblés pour demander justice dans l'affaire Breonna Taylor, cette jeune Afro-Américaine tuée par la police en mars lors d'une perquisition à son domicile de Louisville.

Sur des images vidéo, on aperçoit un homme tirer des dizaines de coups de feu et des manifestants tenter de se mettre à l'abri entre des tentes ou des bancs du parc. La police a indiqué qu'un homme était décédé sur place et qu'une autre personne avait été emmenée à l'hôpital. Les jours de cette dernière ne sont pas en danger. La police a fait évacuer le parc. Les enquêteurs essayent d'identifier les personnes impliquées dans la fusillade. Ce parc de Louisville est le théâtre depuis plusieurs semaines de manifestations dénonçant la violence policière, dans la foulée de la mort de George Floyd à Minneapolis. (Belga)