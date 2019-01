Le plus grand porte-conteneurs au monde en perd 270 en Mer du Nord: un sac rempli d'une substance dangereuse retrouvé

Le MSC Zoe a perdu au moins 270 conteneurs dans les eaux de la mer du Nord. On le sait: quatre renferment une substance potentiellement toxique. Un sac contenant du peroxyde organique, substance dangereuse, a été retrouvé sur une plage néerlandaise. Les autres conteneurs contenaient des écrans, des jouets, des pièces détachées de voiture, etc. Pour certains, qui guettent les plages, c'est l'aubaine...

Un sac contenant du peroxyde organique, substance dangereuse, provenant d'un des 270 conteneurs perdus par un navire mercredi en mer du Nord, a été retrouvé jeudi sur une plage d'une île au nord des Pays-Bas. "Un sac de 25 kg de poudre a été retrouvé sur la plage de Schiermonnikoog. Il s'agit de peroxyde organique", a déclaré à l'AFP Jan-Willem Zwart, porte-parole des services de sécurité de la Frise, région dont dépend la petite île.



Le sac, retrouvé fermé, provient d'un baril qui se trouvait dans un conteneur rempli de peroxyde organique qui est passé par-dessus bord, a-t-il précisé. Les services de sécurité s'attendaient à ce que d'autres sacs de poudre s'échouent sur les plages néerlandaises.



Trois conteneurs, qui n'ont pas encore été localisés, contiennent des substances toxiques, ont indiqué les gardes-côtes néerlandais, selon lesquels il est fort probable qu'ils aient coulé.



Le peroxyde organique est extrêmement inflammable et la fumée qu'il dégage s'il brûle peut être source d'irritations. Il est en particulier utilisé dans la fabrication de plastiques, de polystyrène et de PVC.





Remplis de produits divers



Au moins 270 conteneurs du porte-conteneurs MSC Zoe, touché par une tempête, sont tombés à l'eau dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de l'île allemande de Borkum.



Une vingtaine d'entre eux, remplis notamment de pièces détachées de voitures, d'écrans de télévision, d'ampoules, de meubles et de jouets se sont échoués mercredi au large de plusieurs îles des Wadden, au nord des Pays-Bas.

C'est le bazar sur les plages

Suite à l'appel de plusieurs maires des îles touchées, le ministère de la Défense néerlandais a annoncé dans un communiqué l'arrivée vendredi de militaires sur place pour aider au nettoyage des côtes, parsemées notamment de polystyrène. "C'est le bazar sur les plages", déplore Jan-Willem Zwart. Munis de sacs poubelles, des dizaines de personnes parcouraient jeudi le littoral, les digues et les dunes. Sur l'île d'Ameland, "130.000 kg de débris ont déjà été ramassés sur huit km de plage", a indiqué la commune dans un tweet.



Selon certaines organisations de protection de la nature, les côtes doivent rapidement être nettoyées pour éviter un "désastre" écologique, qui affecterait en particulier les phoques et les oiseaux.





Vaste opération de récupération des déchets



La compagnie maritime MSC a indiqué prendre l'incident "très au sérieux", notamment à cause de "l'impact de ce genre d'accidents sur l'environnement", et a "chargé une société de sauvetage de coordonner la récupération de la cargaison et le nettoyage des plages". "MSC déploie également des navires spécialisés équipés d'un sonar pour repérer les conteneurs encore perdus en mer", a déclaré la société dans un communiqué.



Le MSC Zoe, battant pavillon du Panama, a accosté au port allemand de Bremerhaven un peu avant 01H00 locale (même heure en Belgique). Pour le moment, six conteneurs ont été retrouvés sur les côtes allemandes selon les autorités locales.

Le MSC Zoe a été mis en service par la Mediterranean Shipping Company (MSC) à la fin de juillet 2015. À cette date, il s'agirait du plus gros porte-conteneurs en service, d'une capacité de 19 224 TEU. Sa construction s'est achevée en avril 2015 sur les chantiers navals de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) au coût de 140 millions $US.









Le navire était en route pour Bremerhaven, en Allemagne, selon des sites internet de trafic maritime.



D'après la radio-télévision publique néerlandaise NOS, le porte-conteneurs est l'un des plus grands d'Europe et peut transporter plus de 19.000 conteneurs.



Le maire de l'île de Terschelling, où certains conteneurs se sont échoués, a expliqué à NOS s'attendre à ce que le nettoyage de la plage prenne plusieurs jours.



Sur les photos diffusées par les médias néerlandais, on aperçoit entre autres un homme transportant un écran de télévision les pieds dans l'eau et des enfants prenant la pose avec de petits jouets.