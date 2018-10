Un neuvième colis suspect adressé à l'ancien vice-président des Etats-Unis Joe Biden

Un colis suspect a été adressé à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, dernier envoi en date d'une série visant des détracteurs de Donald Trump, ont rapporté jeudi des médias américains.



Ce paquet est, selon la chaîne NBC, similaire à ceux adressés mardi et mercredi à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN. Le nom de M. Biden, qui a été vice-président quand Barack Obama était à la Maison Blanche, est régulièrement cité comme possible candidat démocrate à la présidentielle de 2020.