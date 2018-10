Un niveau record de pessimisme en Afghanistan

(Belga) Les Afghans, découragés par un conflit qui n'en finit plus, sont plus pessimistes que jamais, selon un sondage américain dont les résultats ont été publiés vendredi.

Le réseau Gallup leur a demandé comment ils voyaient leur vie dans cinq ans. La moyenne de 2,3 --sur une échelle de 1 à 10-- est la plus faible enregistrée dans n'importe quel pays depuis que l'institut américain a débuté ses sondages à travers le monde en 2006. Les Afghans évaluant leur niveau de vie actuel à 2,7, c'est la première fois que Gallup fait état d'une population qui s'attend à voir son existence empirer. En 2016, dans la même étude annuelle, ils attribuaient une moyenne de 5,4 à leurs perspectives de vie dans cinq ans. Le sondage de Gallup a été réalisé en juillet auprès de 1.000 personnes au moyen d'entretiens individuels. Plus de 8.000 personnes ont été tuées ou blessées entre janvier et septembre en Afghanistan, où le nombre de victimes pourrait dépasser cette année celles enregistrées en Syrie. (Belga)