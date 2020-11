Un nombre record de plaquettes commémoratives "Pro Patria" sur les tombes de soldats

(Belga) Un nombre record de plaquettes commémoratives "Pro Patria" ont été installées sur les tombes de soldats morts au combat durant les deux guerres mondiales et enterrés en dehors des cimetières militaires, indique lundi le War Heritage Institute.

En 2018, année du centenaire de la Première Guerre mondiale, le War Heritage Institute (WHI) avait lancé l'opération "Nos Héros Oubliés 14-18". Ce projet a suscité l'engouement dans les communes belges. Au total, 3.700 plaquettes commémoratives "Pro Patria 14-18" et 1.000 panneaux commémoratifs ornent aujourd'hui quelque 275 cimetières communaux. Les soldats de la guerre 39-45 n'ont pas été oubliés et le même type d'opération de mémoire a été organisée en ce sens. Le War Heritage Institute a lancé en 2019 le projet "75 Ans de la Libération" avec le volet "Nos Héros Oubliés 40-45". Ainsi, 141 communes honorent déjà leurs héros, à la faveur de 2.700 plaquettes commémoratives "Pro Patria 40-45" et de 200 panneaux commémoratifs. (Belga)