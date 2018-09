Un nouveau groupe de 29 Syriens arrivés à Zaventem grâce au "couloir humanitaire"

(Belga) Vingt-neuf réfugiés syriens ont atterri samedi à Bruxelles. Ils portent à 101 le nombre de personnes vulnérables ayant pu rejoindre la Belgique depuis la mise en place d'un "couloir humanitaire" en novembre dernier, indique la communauté chrétienne de Sant'Egidio, qui coordonne leur accueil.

Au total, 150 réfugiés doivent bénéficier de l'accord passé entre le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken et les représentants des cultes reconnus en Belgique. Les deux premières familles étaient arrivées en décembre dernier. Ces personnes bénéficient d'un visa humanitaire et sont prises en charge par les communautés religieuses en attendant de pouvoir demander l'asile en Belgique. La petite cinquantaine de personnes encore attendues devraient arriver dans les prochaines semaines. (Belga)