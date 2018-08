Un nouveau pont spectaculaire inauguré au Vietnam

(Belga) Un nouveau pont spectaculaire, soutenu par deux mains géantes de béton et qui serpente à 1.400 mètres d'altitude au-dessus des forêts du centre du Vietnam, a été inauguré en juin, attirant une foule de touristes.

Le "pont doré" (Cau Vang en vietnamien) se déploie sur 150 mètres. Conçu pour donner aux visiteurs l'impression de se promener sur un fil d'or, il offre des vues spectaculaires sur les collines boisées de Ba Na près de Danang, au centre du pays. Situé à 20 kilomètres de Danang, Ba Na est une station touristique qui a été fondée en 1919 par les colons français. Leurs anciennes maisons tombées en ruine sont les seuls vestiges de cette période. Un siècle plus tard, l'endroit est devenu un haut lieu du tourisme vietnamien. Pour amuser les visiteurs, un téléphérique de plusieurs kilomètres de long a été construit et un village français médiéval avec château et cathédrale reproduit à l'identique. Un musée de cire avec les statues de Lady Gaga ou de Michael Jordan a aussi été ouvert. Le projet Ba Na Hills a été construit par Sun Group, à l'origine de plusieurs projets controversés dans le pays. Le groupe a notamment conçu un téléphérique construit en 2016 sur le mont Fansipan, point culminant du Vietnam (3.134 mètres). Le projet a déclenché de multiples protestations dans la population locale. Les attractions spectaculaires ont fleuri au Vietnam ces dernières années. Dernière en date, une installation, "Nuage de cristal", composée de 58.000 cristaux Swarovski qui scintillent dans les rizières du nord du pays, a été inaugurée cette année. Le pays communiste cherche à attirer les touristes, ambitionnant de devenir une destination incontournable en Asie du Sud-Est. Il a accueilli 13 millions de visiteurs étrangers en 2017, chinois pour la plupart, loin des 35 millions de touristes venus en Thaïlande en 2017. (Belga)