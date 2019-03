Un nouvelle vidéo compromettante pour R. Kelly fait surface

Une nouvelle vidéo a été retrouvée et elle semble montrer la star du R&B R. Kelly en train d'abuser de jeunes filles mineures, a affirmé dimanche l'avocate Gloria Allred spécialisée dans ce genre d'affaires, lors d'une conférence de presse à New York.

Cette nouvelle vidéo potentiellement compromettante pour le chanteur, inculpé en février à Chicago de 10 chefs d'accusation pour abus sexuels sur quatre femmes dont trois mineures, a été retrouvée par un couple, Gary et Sallie Dennis, présent dimanche aux côtés de Mme Allred.





Etiquetée comme contenant du sport



M. Dennis, père de deux filles, a expliqué aux journalistes avoir retrouvé la vidéo en rangeant de vieilles cassettes. L'une d'elles était étiquetée comme contenant du sport et ce qu'il pensait être un concert de R. Kelly.



Il a indiqué avoir commencé à la regarder avant de découvrir, "surpris et choqué", qu'il ne s'agissait pas d'un concert mais de R. Kelly "en train d'abuser sexuellement des mineures afro-américaines."



"Il semblait commander les filles, qui semblaient juste faire ce qu'il leur demandait de faire", a-t-il ajouté.



Il allait jeter la cassette mais en a été dissuadé par sa femme, qui avait vu le documentaire "Surviving R. Kelly" sorti en janvier.



Plusieurs femmes y accusent le chanteur de 52 ans d'avoir eu des relations avec des filles de moins de 16 ans, et de s'être entouré d'esclaves sexuelles.



Mme Allred a ajouté que M. Dennis n'avait jamais rencontré ni eu aucune communication avec le célèbre musicien. Elle n'a pas précisé comment il s'était trouvé en possession de la cassette.



La vidéo a été transmise aux enquêteurs et ne sera pas rendue publique, a précisé l'avocate.





"D'autres cassettes de R. Kelly en circulation"



C'est la troisième cassette publiquement révélée depuis 15 jours, dans la foulée de la diffusion du documentaire.



Les deux premières avaient été évoquées par Michael Avenatti, un autre avocat représentant des victimes de R. Kelly.



Mme Allred a déclaré qu'elle pensait qu'il y avait "d'autres cassettes de R. Kelly en circulation", et appelé tous ceux qui pourraient en avoir ou y avoir accès à "les remettre aux autorités".



Depuis son inculpation en février pour des atteintes sur mineures présumément commises entre 1998 et 2010, R. Kelly, qui dément les accusations, a été libéré moyennant une caution de 100.000 dollars.



Il avait été réincarcéré mercredi pour défaut de paiement de pension alimentaire à son ex-femme, puis relâché samedi après lui avoir versé quelque 161.000 dollars.