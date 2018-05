Un "Nu couché" de Modigliani adjugé 157,2 millions de dollars

(Belga) Un tableau du peintre italien Amedeo Modigliani a été adjugé lundi 157,2 millions de dollars par Sotheby's, devenant le quatrième tableau le plus cher de l'histoire pour des enchères.

La toile n'a pas battu le record pour une oeuvre du plus Parisien des peintre italiens, établi en novembre 2015 par un autre "Nu couché", vendu chez Christie's pour 170,4 millions de dollars. La vente, qui bénéficiait d'une garantie d'un montant que Sotheby's s'est refusé à communiquer, a démarré à 125 millions de dollars. Elle n'a fait l'objet que d'une poignée de relances, toutes par des collectionneurs qui participaient à l'événement au téléphone, pour s'achever à 139 millions de dollars avec un prix final de 157,2 millions avec frais et commissions. Sotheby's s'est refusé à tout commentaire sur l'identité de l'acquéreur. Il s'agit, par ses dimensions (1,46 m sur 89 cm), de la plus grande toile jamais peinte par l'artiste. Elle fait partie d'une série de 22 nus, dont elle est le seul exemplaire à comprendre la totalité du modèle, de la tête aux pieds. Neuf d'entre eux se trouvent encore dans les mains de collectionneurs privés. (Belga)