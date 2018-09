Un ordinateur Apple 1 vieux de plus de 40 ans vendu 375.000 dollars

(Belga) Un rare exemplaire d'ordinateur Apple 1, premier modèle de la firme à la pomme et légende de l'informatique, a été vendu pour 375.000 dollars lors d'une vente aux enchères aux Etats-Unis, selon la maison RR Auction qui a organisé la vente.

Steve Wozniak, qui a co-fondé Apple avec Steve Jobs, a fabriqué lui-même --dans le garage de Steve Jobs selon la légende-- seulement 200 exemplaires d'Apple 1 à leurs débuts en l'espace de dix mois en 1976 et 1977, explique la maison de vente basée à Boston sur son site internet. Ils en avaient alors écoulé 175. Vendus 666,66 dollars dans une boutique d'informatique appelée "Byte Shop" située à Montain View dans la Silicon Valley, les Apple 1 étaient parmi les premiers modèles d'ordinateurs personnels déjà assemblés (avec les composants déjà soudés sur la carte-mère en particulier), explique RR Auction, qui précise que le modèle vendu cette semaine a été restauré par un spécialiste pour retrouver son état d'origine. Il est complet, avec moniteur, carte-mère, lecteur de cassettes, câbles, clavier ... Résultat, il fonctionne parfaitement : "le système a tourné sans problème pendant environ huit heures pendant un test", écrit encore la maison de vente aux enchères, qui précise que le modèle porte la mention "Apple Computer/Palo Alto, 1976". Malgré ce prix élevé, ce n'est pas un record : un autre modèle d'Apple 1 avait trouvé preneur à 905.000 dollars en 2014 lors d'une vente à New York. Selon la maison Bonhams qui avait réalisé la vente à l'époque, on estimait alors que seuls 63 exemplaires avaient survécu, dont seulement une partie encore en état de fonctionnement. (Belga)