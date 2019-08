Des policiers Californiens ont été appelés mardi soir pour un cas assez particulier. Un ourson est tombé dans la benne à ordures d'un motel de Kings Beach. La mère et le frère de l'ourson ont tenté de le libérer, mais sans succès. Les trois agents, arrivés sur place, ont eu une idée pour le délivrer. Ils ont ouvert la benne et ont glissé une échelle afin qu'il puisse grimper et sortir. Grâce à cette astuce, l'ourson a pu rejoindre sa famille dans la forêt.