Un Palestinien fonce sur des Israéliens avant d'être abattu

(Belga) Un Palestinien a été tué mardi par des tirs des forces israéliennes près de Hébron en Cisjordanie occupée, au cours de ce que la police israélienne a présenté comme une attaque à la voiture bélier.

La police a dit s'être rendue dans la localité d'Idna dans le sud de la Cisjordanie pour combattre des activités illégales de récupération du cuivre. Un homme a alors tenté de prendre la fuite en voiture, a percuté un véhicule de police et foncé sur un garde-frontière qui sécurisait les lieux, selon elle. Le garde-frontière "a tiré sur la voiture et touché l'individu soupçonné d'avoir cherché à l'écraser", a précisé la police dans un communiqué, confirmant la mort du Palestinien. Aucun policier n'a été blessé, a-t-elle ajouté. L'agence officielle palestinienne Wafa a identifié le Palestinien comme étant Omar Awwad, 27 ans, et indiqué qu'il avait été atteint par des tirs israéliens, sans plus de précisions sur les circonstances. La police israélienne a en outre fait état de ce qu'elle a décrit comme une deuxième attaque à la voiture bélier ailleurs en Cisjordanie, au nord de la mer Morte. Les policiers ont tiré en l'air quand un véhicule s'est approché à vive allure. Le conducteur palestinien, un homme de 30 ans, a stoppé son véhicule et a été arrêté, indemne, selon elle. Plus tard dans la journée de mardi, les forces israéliennes sont entrées dans le centre-ville de Ramallah, siège du gouvernement palestinien, pour la deuxième journée consécutive. Elles ont fermé plusieurs routes proches du ministère palestinien des Finances, répliquant aux manifestants qui leur lançaient des pierres avec des grenandes assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Les forces israéliennes en Cisjordanie sont en état alerte depuis dimanche. Ce jour-là, sept Israéliens ont été blessés quand un ou des individus à bord d'une voiture palestinienne selon l'armée ont tiré sur un arrêt de bus à l'entrée de la colonie d'Ofra. (Belga)