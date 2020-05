Un partage "volontaire" de vaccin, l'OMS va trop loin pour les USA, pas assez pour Oxfam

(Belga) Les 194 pays membres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont adopté mardi une résolution encourageant des mécanismes de partage "volontaire" des brevets et droits de propriété intellectuelle dans la recherche d'un vaccin et de traitements contre le coronavirus. Les Etats-Unis ont toutefois déploré les termes de la résolution appelant à éliminer de façon "urgente des obstacles injustifiés" à "l'accès universel, rapide et équitable et la juste distribution" des traitements et vaccins. Un avis que ne partage pas du tout Oxfam, qui voit encore "trop d'obstacles sur la voie d'un vaccin pour tous", a commenté mardi l'ONG dans un communiqué.

Washington craint un précédent dangereux pour la capacité à investir de sa recherche et de ses laboratoires. "Les Etats-Unis reconnaissent l'importance de l'accès à des produits de santé abordables, sûrs, de haute qualité et efficaces" mais la résolution "envoie un mauvais message aux innovateurs", assure dans un communiqué la représentation américaine auprès des Nations unies à Genève. Oxfam a également réagi mardi à cette décision. "Le vaccin contre le Covid-19 doit être libre de tout brevet, produit en masse, distribué équitablement et mis gratuitement à la disposition de tous, riches et pauvres. Les dirigeants mondiaux doivent s'engager à faire passer la santé publique avant les profits de l'industrie pharmaceutique", a martelé l'ONG. "Nous attendions de l'Assemblée mondiale de la santé qu'elle garantisse que le vaccin soit un bien public mondial accessible à toutes et à tous et pas d'une confiscation des débats par une administration Trump en mal de boucs émissaires pour détourner l'attention de ses propres insuffisances dans la gestion de la pandémie aux États-Unis", a encore dénoncé Oxfam dans son communiqué. (Belga)