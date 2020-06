USA: un policier retraité de Saint-Louis abattu lors du pillage de la boutique de son meilleur ami

Un capitaine de police à la retraite originaire de la ville de Saint-Louis dans l'état du Missouri a été abattu mardi par des pillards qui sont entrés par effraction dans la boutique de prêts à gages de son ami, baptisée Lee's Pawn & Jewelry. David Dorn, 77 ans, a été retrouvé mort sur le trottoir aux premières heures du matin. Les faits ont apparemment été filmés et la vidéo retransmise en direct sur Facebook Live, mais la publication a depuis été retirée.

Une deuxième vidéo Facebook montre un homme marchant vers David Dorn alors que le policier est en train de mourir. "On pouvait entendre l'homme le supplier de rester en vie alors qu'il gisait dans une mare de sang", décrit le Daily Mail ce mercredi. La police n'a pas dévoilé les détails de l'enquête, mais pour le moment, personne n'a encore fait l'objet d'une arrestation.

David était ami avec le propriétaire de l'établissement et vérifiait fréquemment les lieux lorsque l'alarme se déclenchait, a renseigné son épouse, Ann Marie Dorn, au journal local, le St. Louis Post-Dispatch.

Le capitaine à la retraite a servi 38 ans dans les forces de police de Saint-Louis avant de prendre sa retraite en octobre 2007. Il est ensuite devenu le shérif de Moline Acres, une petite ville au nord de Saint-Louis.

La "Ethical Society of Police", qui représente les officiers noirs de Saint-Louis, a déclaré dans un communiqué que Dorn était "le type de frère qui aurait donné sa vie pour sauver les autres''.

Un témoin du Facebook Live a déclaré que visionner l'incident en vidéo l'avait "rendu malade". Il écrit: "L'homme vient d'être abattu et tué à l'extérieur de Lee's Pawn and Jewelry, cela m'a fait mal au ventre." Il a également décrit que des témoins oculaires n'ont pas aidé Dorn après avoir été abattu, ajoutant: "C'est une chose d'être victime d'un vol et d'une agression, mais de mentir dans son propre sang alors qu'il plaide pour de l'aide et qu'aucune aide ne lui parvienne mais que des personnes continuent à filmer la scène et la diffuser partout sur les réseaux sociaux. Je suis bouleversé et je ne peux pas dormir!"

La mort de David Dorn est survenue dans une nuit teintée de violences à Saint-Louis, qui a vu quatre policiers abattus, des policiers bombardés de pierres et des commerces endommagés, brûlés et volés.

George Floyd, un homme noir de 46 ans, est décédé le 25 mai à Minneapolis (États-Unis) en répétant "I can't breathe" ("Je ne peux pas respirer"), gisant par terre, menotté et avec le cou sous le genou d'un policier dont les collègues sont restés passifs. Les autopsies ont confirmé que la mort était due à la pression au niveau de son cou.



Depuis lors, un mouvement de colère contre le racisme et les brutalités policières s'est propagé à travers les États-Unis et le monde.

Lundi soir, le président avait annoncé le déploiement de "milliers de soldats lourdement armés" et policiers à Washington pour mettre fin "aux émeutes" et "aux pillages". Il avait aussi appelé les gouverneurs à "dominer les rues", menaçant sinon d'envoyer l'armée.