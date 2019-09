Un petit garçon de 8 ans survit à l'attaque d'un puma: il raconte ce moment terrifiant (vidéo)

Pike Carlson, un Américain âgé de 8 ans, a vécu une expérience traumatisante le 21 août à Bailey dans le Colorado. Au moment des faits, le petit garçon et son frère s'amusaient dans leur jardin lorsqu'un puma a sauté sur lui. L'enfant, paniqué, a tout de même eu d'incroyables réflexes pour se défendre.

"Je le frappais et j'essayais d'attraper n'importe quoi. J'ai fini par trouver un bâton et je tentais de le lui planter dans l'œil, mais il s'est rapidement brisé", a confié Pike à WTHR. Le fauve ne lâchait pas pour autant sa proie l'entraînant en bas d'un talus. Le grand frère de la victime a couru à toute vitesse pour alerter ses parents qui se trouvaient dans la maison.



En voyant avec effroi le puma en train d'attaquer son fils, Ron Carlson a sorti le canif qu'il avait sur lui et s'est approché de l'animal. Mais sa présence a fait fuir la bête. "Il était sur lui, en train de mâchouiller. Cela m'a fait péter les plombs (...) Il ne m'est pas venu à l'esprit que j'allais affronter quelque chose qui pouvait me tuer. Tout ce que je savais, c'était que je devais le faire. Peu importe ce qui peut arriver, il faut protéger ses enfants", a raconté le père des deux garçons.



A cause de la violente attaque, le visage de Pike avait été sauvagement attaqué et une partie de son cuir chevelu a été arrachée. La mâchoire et le crâne du petit garçon ont été fissurés. "C'est quelque chose qu'aucun parent ne devrait voir", a confié Ron.

Après une opération et 60 points de suture, l'enfant est de retour chez lui. Le puma a été euthanasié le lendemain de l'attaque. "Le puma est un tricheur. Que personne n'essaie de se battre avec lui. C'est un tricheur", a lancé Pike, en convalescence.