Un petit robot franco-allemand largué sur un astéroïde après 3 ans de route

La sonde japonaise Hayabusa2 est arrivée mercredi, après un périple de 3,2 milliards de kilomètres, tout prêt de son astéroïde-cible où elle doit prélever des informations sur la naissance du système solaire et l'origine de la vie.

Le petit robot spatial franco-allemand Mascot a été largué mercredi au-dessus d'un astéroïde par la sonde japonaise Hayabusa2, pour une mission éclair qui pourrait fournir de précieuses données sur la naissance du système solaire. "Après vérification des données envoyées par Hayabusa2, nous pouvons confirmer que Mascot s'est séparé de la sonde comme prévu", a annoncé l'Agence spatiale nippone Jaxa sur Twitter sans être en mesure de confirmer pour l'instant qu'il s'était bien posé.

L'appareil de 10 kg, de la taille d'une boîte à chaussures et d'une durée de vie de 12 à 16 heures, doit rejoindre deux micro-robots japonais Minerva, arrivés sur les lieux il y a une dizaine de jours. "J'y vais! Je descends vers Ryugu! On ne peut pas m'arrêter maintenant!", a lancé sur son propre compte Twitter le robot Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout), conçu par le Centre national d'études spatiales (Cnes) français et son homologue allemand DLR.

Il s'agit du premier succès mondial pour ce type de mission, après une précédente tentative japonaise ratée en 2005, selon la Jaxa. L'aventure a débuté le 3 décembre 2014 pour la sonde Hayabusa2, partie pour un long périple de 3,2 milliards de kilomètres.

Il lui a fallu exactement trois ans et dix mois pour parvenir à destination: en juin dernier, elle s'est finalement stabilisée à 20 kilomètres de l'astéroïde Ryugu, lui-même à 300 millions de kilomètres de notre planète. Mais pour larguer Mascot mercredi, Hayabusa2 s'est rapprochée jusqu'à 51 mètres seulement, éjectant l'engin à 01H57 exactement. Après une chute d'une dizaine de minutes, il devait se poser sur le sol très accidenté de l'astéroïde après plusieurs rebonds. Une fois bien positionné, il devrait peu se déplacer pour économiser ses batteries à la différence des robots Minerva deuxième génération qui se déplacent en effectuant des sauts de 15 m à l'horizontale. Mascot va servir d'"éclaireur", transmettant pendant sa courte vie des données à Hayabusa-2 pour l'aider dans sa principale tâche prévue plus tard dans le mois: jeter violemment sur Ryugu un projectile pour provoquer un choc en surface et collecter les poussières ainsi créées. Ces échantillons seront ensuite rapportés sur Terre fin 2020.