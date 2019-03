Un plébiscite en faveur des projets XXL d'Infantino

Vote de principe en faveur de 48 équipes au Mondial-2022 au Qatar au lieu de 32, Coupe du monde des clubs à 24 équipes en 2021: Gianni Infantino a reçu vendredi à Miami un plébiscite du gouvernement du football mondial qui a aussi validé l'utilisation de l'assistance-vidéo à l'arbitrage (VAR) lors du Mondial féminin 2019 cet été en France.

Malgré les doutes suscités par la situation géopolitique dans le Golfe et le blocus imposé au Qatar par ses voisins, le Conseil de la Fifa a approuvé les conclusions d'une étude de faisabilité qui estime que passer à 48 équipes dès 2022 est "possible".

"Notre mission est de continuer à développer le football et à continuer à améliorer la qualité, voilà pourquoi nous souhaitons passer à 48 équipes" au Qatar en 2022, a expliqué M. Infantino.

"Nous allons travailler avec la Fifa pour déterminer s'il existe ou non un modèle opérationnel viable" et si ce passage à 48 équipes "est dans l'intérêt du football, du tournoi et du Qatar", a réagi le comité d'organisation qatari, rappelant qu'il avait toujours été "ouvert aux discussions".

- 300 à 400 M de dollars -

Pour être plus convaincant, Infantino met en avant une étude montrant que ce grand format pourrait générer des revenus supplémentaires compris entre 300 et 400 millions de dollars (265 à 350 M EUR).

Mais pour passer de 64 rencontres (dans un format à 32 équipes) à 80, des matches devront être disputés en dehors du Qatar. "Aucun pays n'est favori, assure une source proche de la Fifa. Cinq pays peuvent se manifester: le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite, Oman et les Emirats arabes unis".

La Fifa et le Qatar ont maintenant deux mois pour trouver le pays voisin qui accueillera des matches, beaucoup évoquant Oman. La décision finale reviendra au Congrès de la Fifa le 5 juin à Paris.

En raison du blocus actuel qu'imposent le Bahreïn, l'Egypte, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis sur le Qatar, "l'implication de ces pays dans l'organisation du tournoi conjointement avec le Qatar implique la levée de ce blocus, en particulier la levée des restrictions sur les mouvements de personnes et de biens", souligne encore l'étude de faisabilité de la Fifa.

Mais le problème va au-delà du football. Pour James M. Dorsey, chercheur rattaché à la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour, interrogé par l'AFP, "si le Qatar organise le tournoi sans l'Arabie saoudite ni les Emirats Arabes Unis mais avec Oman et le Koweït, cela pourrait potentiellement aggraver la situation politique dans la région".

Un Mondial co-organisé dans deux ou trois pays pourrait-il contribuer à apaiser les tensions ? "Je pense qu'il n'y a aucune chance pour cela, ajoute M. Dorsey. La crise dans le Golfe ne se règlera pas en jouant au football. Cela demande une résolution commune ou un accord qui permette de sauver la face".

- Opposition de l'UEFA et de l'ECA -

Autre victoire importante pour Infantino, la création d'une Coupe du monde des clubs à 24 équipes, dont une édition "pilote" se disputera du 17 juin au 4 juillet 2021, dans un pays qui reste à déterminer.

Cette mesure a rencontré une forte opposition. L'UEFA, qui reproche à Infantino son opacité et l'absence de concertation, a voté massivement contre vendredi, estimant que le calendrier international devait au préalable être rediscuté.

L'Association des clubs européens (ECA) a annoncé de son côté que les grands clubs européens allaient boycotter la compétition, même si face aux dizaines de millions de dollars promis tous les quatre ans aux participants, les positions pourraient changer.

L'ECA, qui représente 232 clubs et est présidée par l'Italien Andrea Agnelli, président de la Juventus Turin, se dit "fermement opposée", dans une lettre adressée à Infantino et obtenue par l'AFP.

Cette lettre est paraphée par M. Agnelli, mais aussi par Pedro Lopez Jimenez, vice-président du Real Madrid ou encore Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris SG.

L'UEFA, minoritaire au sein du Conseil de la Fifa (9 membres sur 37), "partage les positions de l'ECA qui estime que le calendrier international n'offre par une option réaliste pour organiser le Mondial à 24 clubs", a réagi l'UEFA, rappelant que cette période doit être consacrée au repos des joueurs.

Le gouvernement du football mondial a également validé l'utilisation de l'assistance-vidéo à l'arbitrage (VAR) lors du Mondial féminin 2019 qui sera disputé en France (7 juin-7 juillet). La VAR avait été mise en oeuvre pour la première fois lors d'une grande compétition internationale à l'occasion du Mondial-2018 en Russie.