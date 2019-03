Un poisson-lune géant échoué au sud de l'Australie fait le tour de la Toile

(Belga) Un poisson-lune d'1,8 m, poisson osseux le plus lourd existant sur Terre, s'est échoué sur une plage australienne, et les images de ce spécimen méconnu ont fait le tour du monde. Le poisson-lune ou môle a été retrouvé mort à l'embouchure du fleuve Murray, au sud de l'Australie ce week-end. Ce type de poisson se distingue par sa grande taille et sa forme plate particulière. Il peut peser jusqu'à 2,5 tonnes selon le National Geographic.

Les raisons de l'échouage du poisson-lune ne sont pas connues. "Il est fréquent qu'ils se heurtent aux bateaux et certains sont si gros qu'ils peuvent faire couler un voilier", a affirmé Ralph Foster, le responsable de la collection de poissons du South Australian Museum. Le poisson-lune échoué était en fait d'une taille plutôt moyenne pour son espèce, selon lui. L'espèce est classée "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Ces poissons ont pour particularité d'étendre une partie de leur corps au soleil, ce qui leur vaut le nom anglais de "sunfish". Les images du poisson échoué, postées sur Facebook par Linette Grzelak, ont suscité la curiosité de médias du monde entier.