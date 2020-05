Un policier balance violemment une femme au sol car elle refuse de porter un masque dans un magasin aux USA: les clients sous le choc

La vidéo d'une altercation dans un Walmart de Birmingham a largement circulé sur les réseaux sociaux. Les images montrent un policier attrapant une cliente et la jetant au sol. Il semble qu'il ait tenté de la menotter, explique USA Today.



Le sergent Rod Mauldin a déclaré qu'un employé de Walmart avait dit à la femme de porter un masque dans le magasin, et que l'agent était intervenu suite au comportement de la cliente. Rod Mauldin a déclaré que la femme aurait refusé de quitter le magasin et aurait ensuite résisté lorsque l'agent a essayé de la retenir. "L'agent a utilisé une mesure de retrait pour prendre le contrôle en raison des facteurs de menace dans le magasin", a déclaré Mauldin.



Le département de police a déclaré qu'elle a été accusée de trouble à l'ordre public, de résistance à l'arrestation et d'intrusion criminelle. Mais les proches de la cliente contredisent cette version...



Un groupe de femmes qui se sont identifiées comme membres de sa famille arrêtée a déclaré que celle-ci quittait le magasin lorsque le policier a utilisé cette mesure violente.

Le policier fait l'objet d'une enquête, selon TMZ.



Pour voir la vidéo cliquez ICI ( attention, ces images peuvent choquer)