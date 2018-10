Un policier blanc de Chicago reconnu coupable du meurtre d'un jeune Noir

(Belga) Un policier blanc de Chicago a été reconnu coupable vendredi du meurtre d'un adolescent Noir, sur lequel il avait tiré "16 fois" de façon "totalement inutile" en octobre 2014.

Jason Van Dyke, qui comparaissait pour assassinat, était accusé d'avoir abattu à distance et sans raison Laquan McDonald, 17 ans, alors que ce dernier tenait un couteau. L'homme aujourd'hui âgé de 40 ans avait plaidé non coupable. Les douze jurés ont rendu leur verdict dès le lendemain du début de leurs délibérations, le reconnaissant coupable de meurtre au lieu d'assassinat. Ils ont également décidé de sa culpabilité pour seize autres chefs d'accusation pour usage aggravé d'une arme à feu, mais l'ont acquitté de celui de faute professionnelle. Sa sentence sera connue ultérieurement. La diffusion très tardive, en 2015, d'une vidéo montrant la mort de l'adolescent avait exacerbé la colère de la population, déclenchant des mois de manifestations dans la troisième ville des Etats-Unis. Les images de la vidéo, filmée depuis une caméra fixée sur le tableau de bord d'une voiture des forces de l'ordre, montrent Jason Van Dyke tirer sur l'adolescent, qui se trouve à plusieurs mètres de distance, et continuer à vider son chargeur même une fois le jeune homme à terre. Aucun des neuf autres officiers présents n'avait fait usage de son arme. Lors de son procès, qui a duré dix jours, l'ancien policier a assuré avoir tiré parce que l'adolescent lui paraissait menaçant. Ses avocats ont tenté de contrer l'effet désastreux de la séquence filmée, en appelant à considérer le "contexte". La vidéo de la bavure a entraîné le renvoi du chef de la police de Chicago de l'époque. Le ministère de la Justice a par ailleurs lancé en décembre 2015 une enquête fédérale visant le Chicago Police Department (CPD). Celle-ci a conclu que les abus policiers étaient récurrents à Chicago, métropole gangrénée par la criminalité. Le maire Rahm Emanuel, un proche de l'ancien président Barack Obama, s'est lui-même retrouvé en difficulté. Il a annoncé début septembre renoncer à briguer un troisième mandat, sa popularité butant sur cette violence endémique, liée à des guerres de gangs et au trafic de drogues. L'homicide de Laquan McDonald fait partie d'une série de bavures policières ces dernières années contre des Noirs aux Etats-Unis, donnant naissance au mouvement "Black Lives Matter". (Belga)