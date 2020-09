Un policier inculpé après la mort de l'Afro-américaine Breonna Taylor dans le Kentucky

Un policier blanc impliqué dans la mort de l'Afro-américaine Breonna Taylor, tuée chez elle en mars lors d'une perquisition controversée, a été inculpé, a annoncé mercredi une juge de Louisville, dans le Kentucky.

Brett Hankison, l'un des trois agents mis en cause, est poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui, une charge criminelle en-deçà de celle d'homicide. Il avait été licencié de la police en juin. La juge n'a pas précisé si ses deux collègues, qui avaient été mis à pied, seraient également poursuivis ou mis hors de cause. Brett Hankison devait être placé en détention et sa caution a été fixée à 15.000 dollars.

L'infirmière de 26 ans avait été tuée en pleine nuit à son domicile le 13 mars quand les trois policiers s'y étaient présentés munis d'un mandat d'arrêt dit "no knock", qui leur permet d'entrer chez un suspect sans s'annoncer. A leur arrivée, son compagnon avait ouvert le feu avec une arme détenue légalement. Les agents avaient riposté et Breonna Taylor avait reçu plusieurs balles. Son compagnon a ensuite expliqué que les agents ne s'étaient pas annoncés et qu'il avait cru avoir affaire à un cambrioleur. Eux assurent s'être présentés avant d'entrer.