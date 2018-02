Un prisonnier politique allemand libéré en Turquie

(Belga) Un autre prisonnier politique allemand a été libéré en Turquie, a confirmé le ministère des Affaires étrangères allemand, sans identifier l'individu en question.

Le ministère affirme que 6 citoyens allemands sont détenus comme prisonniers politiques en Turquie. Des sources ont affirmé à l'agence de presse dpa que le prisonnier a été relâché mardi mais qu'il ne pourrait quitter le pays car il est toujours considéré comme un suspect. Au moins 28 Allemands ont été arrêtés en Turquie suite au coup d'Etat manqué contre le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan en juillet 2016 et au moins 22 ont retrouvé la liberté. Les relations entre Berlin et Ankara sont refroidies depuis lors, d'une part au sujet de ces détentions mais aussi en raison de l'interdiction de meetings politiques turcs en Allemagne. Le journaliste germano-turc Deniz Yücel, correspondant pour le journal Die Welt, est détenu depuis près d'un an en Turquie. (Belga)