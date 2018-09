Un puissant typhon, avec des vents mesurés à 216 km/h, fait plusieurs blessés au Japon

Un puissant typhon a fait 17 blessés samedi en atteignant l'île d'Okinawa, dans le sud-ouest du Japon, et devrait faire d'autres dégâts en poursuivant son chemin dans l'archipel lors du week-end, ont annoncé les autorités.

Appelé Trami, ce typhon avec des vents mesurés à 216 km/h devrait atteindre l'île principale de Honshu tôt dimanche, et provoquer de fortes intempéries dans de nombreuses régions jusqu'à lundi.

Des images diffusées par les télévisions nippones montraient samedi des branches arrachées qui bloquaient une artère de la ville de Naha, des vagues imposantes se briser sur des digues ou la pluie s'abattant à l'horizontale. Des policiers tentaient de déblayer des branches malgré des vents violents. Des rafales ont renversé un camion et brisé les vitres d'une banque. Près de 700 personnes ont dû être dirigées vers des abris à Okinawa, et plus de 200.000 foyers ont été privés d'électricité, a indiqué la télévision publique NHK. Au moins 386 vols ont été annulés, principalement dans l'ouest du Japon, selon la même source. De leur côté, les chemins de fer japonais ont annoncé la suspension de tous leurs trajets dans la région d'Osaka d'ici dimanche midi. L'aéroport du Kansai, à Osaka, sera lui fermé dimanche à partir de 11H00 locales, selon les autorités aéroportuaires citées par l'agence de presse, Jiji Press.

Dix-sept personnes ont été légèrement blessées dans des accidents liés au passage du typhon à Okinawa et plusieurs maisons ont été endommagées mais il n'y a pas eu de morts, ont déclaré des responsables locaux. "Le bilan pourrait grimper car nous sommes en plein milieu du décompte", a déclaré Masatsune Miyazato, un responsable du bureau sur la gestion des désastres. "Les gens à Okinawa sont habitués aux typhons mais nous leur recommandons vivement de rester vigilant", a-t-il déclaré à l'AFP.

Ce 24e typhon de l'année en Asie devrait prendre la direction de Kyushu puis de Honshu, et balayer ainsi le Japon du sud-ouest au nord-est. Un précédent typhon, Jebi, le 21e de l'année dans la région, avait tué plus de 10 personnes début septembre dans l'ouest de l'archipel, provoqué divers dégâts matériels, et paralysé l'aéroport d'Osaka, construit sur une île artificielle, avec des pistes envahies par les eaux.