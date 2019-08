Un séisme de magnitude 6.6 frappe le Chili pendant un discours présidentiel

(Belga) Un séisme de magnitude 6.6 a frappé jeudi le centre du Chili alors que le président Sebastian Pinera visitait la région, ont indiqué l'agence gouvernementale Onemi et différents médias. Aucun blessé n'a pour l'heure été rapporté et il n'y aurait pas de risque de tsunami.

L'épicentre se trouvait à 47 km à l'ouest de la station balnéaire de Pichilemu, dans la commune O'Higgins, le long de l'océan Pacifique. La terre a commencé à trembler dans la ville de Teno, juste au moment où le président donnait un discours dans une entreprise exportatrice de fruits, selon La Tercera et d'autres médias. "Restez calme, président", a dit l'un des organisateurs à Pinera, qui a répondu: "Je suis plus calme que vous tous." "Alors que nous parlons de la terre, la terre a également voulu nous applaudir", a-t-il enchaîné. "Ce mouvement (de la terre) est un hommage aux hommes et aux femmes qui travaillent la terre dans notre pays." (Belga)